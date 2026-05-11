お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄が、ＡＢＡＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！！」のＹｏｕＴｕｂｅに登場し、レギュラー番組が「０本」になった過去を振り返った。

２０１２年に結婚し、２児の父である八木。２４年にファイナンシャル・プランニング（ＦＰ）技能士１級に合格したことが話題になった。

相方・高橋茂雄とのコンビでブレイクした八木だが、「高橋君がテレビ出てても僕には１円も入りませんよと。そういうシビアな世界ですよ」と語り、「４８歳でレギュラーが０本です。ほぼ４年前やね」と回顧。

当時は日本テレビ系「ヒルナンデス！」、ＡＢＣテレビ「今ちゃんの『実は…』」、カンテレ「よ〜いドン！」、ＳＢＳラジオ「ふくわうち」と４本レギュラーがあった八木。特にショックだったのは「軸中の軸」だったという「ヒルナンデス！」の卒業。チーフマネジャーから卒業を告げられ、「この番組が終わるイコール全国の人で僕のことを見ることはもうないぞと。いわゆる芸能界から消えます。ほんまリアルに消えんのよ。１１年間やってるレギュラー終わる時って、動けかったね、３０分リアルに。いろんなことが頭の中浮かんだ。家どうしよう、子供どうしようかなとか」と明かした。

そして最後の番組も終了し、「これによって僕のレギュラーは全部消滅しました」と八木。一方で「相方、高橋君はレギュラー１０本。２人で動く時間もない。ルミネ月１回」と高橋との格差が広がったと振り返った。

そんな八木を救う「くもの糸」となったのが、会社が紹介してくれた「営業」だったという。「これで僕はむちゃくちゃ助けられたんです」といい、吉本タレントの営業回数で２０２３年に３位、２４年に４位、２５年に２位とトップクラスに。「テレビではゼロになってしまったんですけど、営業で稼いで家族を食べさせている。僕をしくじりから救ってくれたんが営業だったんです」と語った。

八木は昨年１月、Ｘ（旧ツイッター）で「妻が行政書士試験に合格しました。夫婦でリビング学習頑張りました」とも明かしている。