女優の桐谷美玲が１１日、都内で「ＦＩＦＡ ワールドカップ２０２６ ＤＡＺＮ キックオフカンファレンス」に出席した。

６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯の中継を行うスポーツ専門の映像配信サービス「ＤＡＺＮ」のイベント。同サービスのアンバサダーに就任した桐谷は「ワクワクが止まらない。子どもがサッカーを始めたので、今年は一緒に楽しめるＷ杯だなと思ってます。子どもからお年寄りまでみんなで盛り上がれるＷ杯にできればなと思います」と声を弾ませた。

Ｗ杯について「普段見てない方も一緒に盛り上がれる大会だと思う。自分の推し選手を見つけて見るのも良いんじゃないかなと思います」と熱弁。日本代表に向けても「どんなプレーを見せてくれるのか楽しみにしながら全力で応援したいと思います」と期待を寄せた。

これまでのＷ杯における自身の応援スタイルを聞かれると「ユニホーム着て正座して見てます。精神統一して見てます」と告白。それでも、試合が進むにつれて「だんだん抑えられなくなって『いけー！』って声出してます」と笑いながら明かしていた。