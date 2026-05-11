お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さんが、１１日に自身のＸを更新。

WEB上で話題となっている騒動について、謝罪しました。



【写真を見る】【 サバンナ・高橋茂雄 】 爐い犬甅畫動を謝罪 「多くの方々にご心配と不快な思いを」 中山功太さんには「言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました」





「R−1ぐらんぷり2009」王者でピン芸人の中山功太さんが、５日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演した際に、「いじめられた」体験を告白。







番組内で、中山功太さんは「二面性のある人物」に関して「芸人にもいますよ。１０年ぐらいなんですけど、ずっといじめられた先輩がいるんですよ。」と、コメント。

続けて「今、普通にむちゃくちゃ売れてますし、その人に対して、皆さん良いイメージ持ってると思う。」と、話していました。

更に、「僕がされたのは『今から、生放送が始まります！』ってなった時に、５秒前、４、３…って言うた時に『コイツのやってるあの仕事なんか、１００万もらっても、俺やらへんわ』って言うて…１、０、スタート！ で、始まるんですよ。」と、「いじめ」の詳細について、明かしていました。









更に、中山功太さんは、８日にＸで「僕は誰か言わないです。理由は、当人に迷惑が掛かるからです。ただ、万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出します。」と、投稿していました。









この様な流れを受けて、WEB上では「いじめた相手は誰か？」と、大きな騒動に。そんな状況の中、WEB上で高橋茂雄さんの名前があがったことを受け、高橋さんの相方である、八木真澄さんが、１０日夜にＸで反応。



八木真澄さんは「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。 全てコンビであるサバンナの責任です」と、投稿。









続けて「中山功太とは20年前、大阪の番組（なるとも）で一緒でした その時に、相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があったんですが、攻撃するために故意的に言ってるつもりはなかったと思います。でも、それで功太が傷ついてしまったのだから、100%茂雄に責任があると思っています。」と、記しました。



そして「茂雄とも話しました。たとえ自分にその気がなくても、言葉一つ行動一つで、相手が少しでも嫌な気持ちになったとしたらそれはお前に否がある。 それに対して、本当にその通りだと、未熟だったと言っていました。」と、綴りました。









その後、１１日に、高橋茂雄さんはXを更新し「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。」と、投稿。



続けて「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした。」と、謝罪しました。









また、中山功太さんもＸで「この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません。先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていただきました。」と、投稿。



続けて「当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました。僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります。」と、記していました。







【 高橋茂雄さん Ｘより引用（全文） 】



今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。

功太本人にも許可をもらって、僕からもお話しさせてください。

まず、相方の八木さんが相手と親しいので、2人の間に入ってくれました。

その後、僕も功太と直接電話ができてしっかり話すことができました。

当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。

本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。

この度はお騒がせして申し訳ございませんでした。









【 中山功太さん Ｘより引用（全文） 】



この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません。

先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていただきました。

当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました。

僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。

今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります。

ご迷惑、ご心配をおかけした関係者の皆様、高橋さんのファンの皆様、相方の八木さん、本当に申し訳ございませんでした。



【担当：芸能情報ステーション】