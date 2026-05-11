アメリカの国防総省がUFO＝未確認飛行物体に関する資料を公開したことについて、木原官房長官はきょう（11日）、日本の安全保障に関することは普段からアメリカと連携して情報収集・分析をおこなっていると説明しました。

アメリカの国防総省は8日、アメリカ軍などが収集したUFOに関連する写真や動画などの資料について、ホームページ上で公開を始めました。

トランプ大統領の指示によるもので、今回は第一弾としてアメリカや中東でのものに加え、日本周辺で目撃された情報も公開されました。木原官房長官は11日午前の記者会見で、公開された映像を確認したとしたうえで、次のように述べました。

木原稔 官房長官

「空中における識別不能の物体も含めた我が国の安全に関する事象については、米国等と緊密に連携しながら重大な関心を持って、これは平素より情報収集・分析を行っているところです」

一方、防衛省などが保有する同様の情報を公開するかについては、「日本の情報収集能力などが明らかにならないかという点も含め、様々な観点を総合的に勘案した上で個別具体的に判断していく」と説明しました。