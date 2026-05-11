ものまね芸人のキンタロー。が１１日、Ｘを更新。タクシー乗り場での納得がいかない出来事を訴え「有識者の方、この事案の何か良い返し方ないですか？いつも悔しいです」とつづった。

キンタロー。は「タクシー乗り場で最近普通に並んでいたら 座高の高いタクシーに乗れる順番なのに前に並んでた人が小さめのタクシーが嫌なのか優しさを装って、譲ってくる事案が自分には多発しており」と最近のタクシー乗り場で自分に起こる事象を説明。

「小心者の私は何も言えずにそうするしかないけど、私もスーツケースとか荷物多いから できたら順番通りにいけば 座高の高いタクシーに乗れるならそうしたいのに、優しさ装って順番操作するの これずるくないですかぁ」と訴えた。

この日も大阪駅で同じ目にあったといい「この場合どうしたら良いでしょうか」「私もできたら荷物が多くてトランクに入れるとうっかり忘れやすいしそのまま乗れる座高の高いタクシーがいいからこのままの順番でお願いしますって言えばいいのかな？」とも問いかけ。

「有識者の方 この事案の何か良い返し方ないですか？いつも悔しいです」と結んでいた。