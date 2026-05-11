縦と横に並んだ文字のつながりをヒントに、空欄を埋めて3つの言葉を完成させましょう！語彙力とひらめきが試されるクロスワード形式のクイズです。1分以内に正解を見つけて、脳をスッキリ活性化させましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回はクロスワード形式のパズルです。空欄を埋めて、縦・横に成立する3つの言葉を見つけてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・に □ き（縦の言葉）
・け □ こ □（横の言葉）
・お □ な（縦の言葉）

ヒント：左側の縦は「毎日の習慣」に関わる言葉です。

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正解：「っ」「ん」

正解は「っ」「ん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「っ」と「ん」を入れると、次のようになります。

・にっき（日記）
・けっこん（結婚）
・おんな（女）

どれも正しい日本語になりますね。このように、複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、完成後の意味をイメージすることが解答の逆道になります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)