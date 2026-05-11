平子理沙、86歳“パワフル”ママとの親子ショットに反響「わぁ〜」「理想的」
モデルの平子理沙（55）が11日、自身のインスタグラムを更新。モデルでファッション・ネイルデザイナーでもある母親の平子禧代子さん（86）との2ショットを公開した。
【写真】パワフル！仲睦まじい様子を公開した平子理沙＆禧代子さん
平子は「Happy Mothers Dayいつもありがとう」と書き出すと、米国から来日した禧代子さんと親子の時間を過ごしたことを報告。「もうLAに帰ってしまったけど、1人でがんばって来日し、2ヶ月ほどの滞在。今回はたくさん一緒に遊びに行きました！」とつづった。
今回は横浜、浅草、銀座、京都など各地の観光地を訪れたと明かし「ずっとアメリカにいて何十年も見れなかった桜も見れてとっても喜んでいました。本当に楽しい毎日でした」と記した。
この投稿には「パワフルママさん」「本当に素敵なお二人です」「わぁ〜」「理想的な素敵な親子」との反響が寄せられている。
【写真】パワフル！仲睦まじい様子を公開した平子理沙＆禧代子さん
平子は「Happy Mothers Dayいつもありがとう」と書き出すと、米国から来日した禧代子さんと親子の時間を過ごしたことを報告。「もうLAに帰ってしまったけど、1人でがんばって来日し、2ヶ月ほどの滞在。今回はたくさん一緒に遊びに行きました！」とつづった。
今回は横浜、浅草、銀座、京都など各地の観光地を訪れたと明かし「ずっとアメリカにいて何十年も見れなかった桜も見れてとっても喜んでいました。本当に楽しい毎日でした」と記した。
この投稿には「パワフルママさん」「本当に素敵なお二人です」「わぁ〜」「理想的な素敵な親子」との反響が寄せられている。