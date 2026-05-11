タレントの小島瑠璃子（32）が11日、千葉県のPGM総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦 創業50周年記念大会」に参加した。

同大会は2000年から2019年まで開催された伝統の大会。過去には小林旭（87）、ビートたけし（79）らが優勝している。今年は叙々苑の創業50周年に合わせて7年ぶりの開催となった。

小島が芸能人のゴルフコンペに参加するのは初めて。ホールアウト後には久しぶりとなる報道陣の囲み取材にも対応した。「錦野旦さんがいたりして、朝食会場の雰囲気にのまれてしまって、安定しないままラウンドに出ました。それがスコアにも顕著に出た。でも温かい雰囲気で楽しく回らせていただきました。浮世離れしていますね」と笑顔で大会を振り返った。

小島は2023年に芸能活動を休止し、中国へ留学することを発表。同年、会社経営者の男性との結婚を発表し、男児を出産した。だが昨年2月夫が急逝。その後、昨年10月に個人事務所でタレント業を再開した。「1週間たつのがあっという間。今は凄く恵まれているし、幸せ」と日々の充実感を強調した。

「寄り添ってくれる人に囲まれて生活ができている。芸能をやっている時も長年ホリプロに支えてもらって、大変お世話になった。今改めてそのありがたみも分かるようになった。皆さんに本当にご心配をおかけした2年間なんですけれども、人にこんなに感謝して過ごした時間はないですね。大変でいろいろなことはありましたが、毎日楽しく過ごしています」と明るく話した。

復帰後には髪色を金髪にし、現在は桜色と派手な髪色が話題を呼んでいる。今後の髪色の予定を聞かれると「どう思いますか？相談したいんですけれども」と記者に逆質問をする場面もあった。

その上で「ドラゴンボールのブルマのカラーを検討している」と告白。ただ「お世話になっている方々、周りの友人には“そろそろ落ち着いてもいいのでは”という現実的な声もありまして、周りの声に耳を傾けながら検討を重ねてまいります」とも語り、笑いを誘った。