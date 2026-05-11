オリックスは１１日、７月のホーム公式戦６試合（１８〜２０日・日本ハム戦、２４〜２６日・ロッテ戦）で開催される「Ｂｓオリ姫デー２０２６ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙエクスドリーム不動産」に先駆け、３月に発表された推しメン投票「オリメン投票２０２６」でトップ１０に選ばれた１１選手のメインビジュアルを公開した。

ビジュアルコンセプトは「ｎａｔｕｒａｌ」で、飾り気のない自然な表情にフォーカス。白シャツに白パンツ、白スニーカーのオールホワイトで決めたシンプルなスタイリングが、選手一人一人がまとう空気感やありのままの魅力を際立たせている。

投票２位の中川圭太内野手（３０）は「白一色の普段しないファッションだったので『似合うかな？』と少し不安でしたが、新しい挑戦ができました。これまでのオリ姫デーとはひと味違ったテイストで、個人的にも好きなコンセプトでした」とコメント。同４位の山崎颯一郎投手（２７）は「着心地の良い白シャツで、リラックスした雰囲気の中で撮影していただきました。髪はぬれ感のあるスタイルにセットしてもらったので、少し大人っぽい印象になっていると思います。『ｎａｔｕｒａｌ』で飾らない僕たちを見てもらえるとうれしいです」とアピール。

同６位の太田椋内野手（２５）は「これまでのオリ姫デーの撮影と違って『笑顔ではなく自然体で』と言われたので、気負わずに臨むことができました。白を基調としたスタイリングが新鮮ですし、僕たちの新しい姿をお見せできたのではないかと思います」と感想を話している。

「Ｂｓオリ姫デー」のイベントでは、トップ１０選手のフォトスポットや特別映像の放映、オリ姫ユニホーム付きチケットの販売も実施。各選手の撮り下ろしカットは球団公式ＳＮＳなどで順次公開される。詳細は球団公式ホームページで。