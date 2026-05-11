ロッテは11日、「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」の期間中である7月18日〜20日のソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）で、昨年および一昨年の開催で約6万人が参加したイベント「BSW AFTER GAME PARTY」を開催することになったと発表した。

音楽に合わせて映像、照明、ウォーターキャノンなど水を使用した演出効果が加わり、試合終了後のグラウンド内が歌って踊れるフェス仕様に変貌する。外野エリアは一般開放され、どなたでも無料で参加できる。

また、「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」の最終日である8月9日オリックス戦（ZOZOマリンスタジアム、17時00分試合開始）で、試合後に「BLACK SUMMER WEEK The Final Fireworks」と題した打ち上げ花火も実施する。BSW開催期間を振り返る映像と音楽と共に花火が打ち上げられる。

当日の試合終了から約10分後より打ち上げ開始予定で、試合終了時刻が20時30分を過ぎた場合や悪天候の場合は中止となる。それぞれのイベント詳細は球団公式ホームページにて。

▼ BSW AFTER GAME PARTY概要

実施日：7月18日〜7月20日のソフトバンク戦。計3試合

実施時間：試合終了後、約25分後より開始予定。30分間程度

参加対象：どなたでも参加無料

▼ BLACK SUMMER WEEK 2026 The Final Fireworks概要

実施日：8月9日のオリックス戦

実施時間：試合終了後、約10分後より開始予定