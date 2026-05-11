中国メディア「捜狐」（ウェブ版）は2026年5月11日、卓球の世界選手権団体戦の特集記事を組み、日本代表・張本智和（22）の敗因について、「優勝宣言が重荷になってしまった」などと分析した。

「2ゲームを先取しながら3ゲーム連続で落とす逆転負け」

世界選手権団体戦決勝（３戦先勝方式）が10日に英・ロンドンで行われ、日本代表が中国代表に0−3で敗れ、準優勝に終わった。

日本のエースで世界ランク3位・張本は、第1試合に出場した。対戦相手は、世界ランク21位の梁靖崑（29）。

張本は第1ゲームを11−8で先取すると、第2ゲームを11−4で取り2−0とした。勝利への期待が高まる中、第3ゲームを9−11で落とすと、流れが梁に傾き始めた。

接戦となった第4ゲームを11−13で落とし、第5ゲームは8−11。2ゲームを先取しながら、3ゲーム連続で落とす逆転負けを喫した。

第2試合は、世界ランク8・松島輝空（19）が、同1位の中国エース王楚欽（25）に1−3で敗退。第3試合は、世界ランク18位・戸上隼輔（24）が、同6位・林詩棟（21）に1−3で敗れ、日本代表が0−3で敗退した。

卓球王国の中国では、今大会の注目度は高く、複数のメディアが自国の団体戦優勝を速報した。

張本「自分の仕事を全うできなかったので反省するところは多い」

その中で、「捜狐」は日本のエース張本に注目した。「張本智和選手は、なぜ2−0から衝撃的な逆転負けを喫したのか」などのタイトルで記事を展開した。

記事では「張本智和はリードしている時、ゲームを早く終わらせようと焦り、サーブ後、3ショット以内に決着をつけようとした。感情が表に出やすく、リズムを崩してしまった。プレッシャーがかかると、彼の『優勝宣言』は原動力ではなく、重荷になってしまった」と分析した。

試合後、テレビ中継のインタビューに応じた張本は「内容は悔いが残るところはたくさんありますけど、1番（第1試合に）勝って、日本に1−0をもたらすことができなかった時点で、自分の仕事を全うできなかったので、反省するところは多いですけども、負けてしまったことがすべてだと思います」と唇をかみしめた。