PCのマザーボードの販売数は前年比25％以上減少するとの予想、AIによるメモリ・ストレージ・プロセッサの価格高騰を受けて消費者がアップグレードを見送っているため

PCのマザーボードの販売数は前年比25％以上減少するとの予想、AIによるメモリ・ストレージ・プロセッサの価格高騰を受けて消費者がアップグレードを見送っているため