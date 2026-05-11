＜はじめての手土産＞子どもがお邪魔する友達の家へ持っていくものは？有名店のドーナツは高価？
小学生くらいのお子さんを持つママを悩ませがちなのが、「お友達の家に遊びに行く問題」。約束事や門限などさまざまなポイントがありますが、家に遊びに行く際に手土産やお菓子、水筒などを持たせるかどうかも気になることではないでしょうか。ママスタコミュニティには、小学生のわが子がお友達の家に遊びに行くときのお菓子の持参について、こんな質問がありました。
『初めてお邪魔する家。ドーナツ屋さんのドーナツを、子どもたちみんなで食べる用に持っていくか、迎えに行くときにお家の人用に持って行くか、どちらがいいと思う？』
ドーナツは美味しいけれど、今回のケースではちょっと高級かも
『ドーナツ屋さんのドーナツは高価すぎない？ 例えばスナック菓子1袋でいいのよ。向こうが余計な気を遣わないようなお菓子でいいの』
『うちも友達に来てもらったりお邪魔させてもらったりするけれど、みんなスナック菓子1袋や、クッキー1箱だよ。うちも同じようなものを持たせている』
『ドーナツ屋さんのドーナツは高価なので、普段の遊びでは持たせない。自分も同伴でお邪魔して、お茶会をするときなら持って行くかな』
今回、投稿者さんはドーナツ屋さんのドーナツを購入することを前提に、遊んでいるときに子どもたちみんなで食べてもらう用か、それともおうちの人に食べてもらう用かと悩んでいました。しかしママたちには、「お友達に持ってきてもらうお菓子としては高級」という認識があるようです。
投稿者さんは普段からこのドーナツを食べているのかもしれませんが、わざわざ店舗まで行って買う点やスーパーやコンビニで買えるお菓子に比べて価格が高いことから、相手に「申し訳ない」と思わせてしまう可能性はあります。もし親である投稿者さんもそのおうちにお邪魔をするならば、価格が高めのドーナツ屋さんのドーナツでもいいのでは？ との意見もありました。
友達のおうちの人用にお礼のお菓子は不要では？
『初めて行くなら自分の分のおやつや水筒は持たせたほうがいい。お礼用のものは不要だと思う』
『初めてお邪魔するときはパティスリーのクッキーを「ご家族でどうぞ」と持たせたよ。うち来ている子も、初回はそんな感じ。2回目からは、自分の水筒とみんなで食べる大きめのお菓子ひとつ』
『初めて行くときは自分の分と相手のおうちの子の分みたいな感じで、ファミリーパックのお菓子を持って行く。いつも行ったりきたりしてる子のうちなら、自分の分のおやつだけを持って行く』
ママたちの中で意見が分かれていたのは、おうちの人用にお菓子が必要かどうかという点でした。「自分の分のおやつと水筒のみでいい」、「子どもたちの分だけのおやつを持たせて、おうちの人には不要」という意見の人もいれば、「初めてお邪魔する家には、おうちの人用にお菓子を持たせた」という人もいます。
これはその友達やおうちの人との関係性にもよるかもしれませんね。初めて遊びに行くけれど、すでに何度も遊ぶような親しい仲だったり、すでにこちらの家に何度も来ていたりするのであれば、その家の人へのお菓子は考えなくてもいいかもしれません。しかし仲良くなったばかりだったりお友達やおうちの人の性格や考え方もよくわからなかったりするのであれば、お菓子を持たせたほうが無難という考え方もあるのではないでしょうか。
その家の人との関係性や性格によってもさまざま。正しいと思うことをすればいい
『これは住んでいる所の環境による。スナック菓子が多数派の所もあるし、お菓子屋さんのものが多数派の所もある』
『子どもたちで食べる用のお菓子を持たせる。たまに「食べなかったから」と持って帰ってくることもある。「お礼がてら置いてくればいいのに」と思うけれど、各家庭のやり方に従う。小学校高学年のときに息子含め男の子ばかりお邪魔したとき、そのお宅のママがゲームに夢中な子どもたちの口にコロッケを押し込んだと聞いて笑えました。そんな威勢のいいママもたまにいます』
意見が割れていましたが、共通して言えることは、その友達や家の人との関係性や考え方、地域などによって違いがあり、正解はないということではないでしょうか。たとえば家のすぐ近所にケーキ屋さんやパティスリー、ベーカリーがあれば、「すぐそこなので買ってきました」と言って持って行っても、相手は気を遣わずに済むかもしれません。しかし遠方のお店のお菓子を持たせると、相手が「申し訳ない」という気持ちになってしまう可能性が。
また普段から家を行き来し合う関係性なのか、その家の人がたくさんのお菓子を用意してくれているのかなどによっては、「うちもお菓子を持って行けばよかった」と後悔することもあるでしょう。
ただ、こういう状況で最も大事なのは、気持ちではないでしょうか。投稿者さんがお礼の気持ちを込めてドーナツを持たせたほうがいいと思うのであれば、そうすればいいのでしょう。ママたちからはさまざまな意見が寄せられていましたが、投稿者さんが「こうしたほうが子どもたちも家の人も嬉しいだろう」と思うことをするのが一番大事になりそうですね。
文・AKI 編集・こもも