“Iカップ”山田あい、圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露
11日発売のグラビアムック『PARADE(パレード)』2026春号では、「Iカップの超新星」山田あいが登場。圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露した
【写真】山田あいも圧倒的なプロポーション！表紙を飾ったのは沢口愛華
表紙には沢口愛華が登場。グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって美しさを引き出した。
中面でパレードを盛り上げるのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の大西桃香、まもなくデビュー15周年の自信と気品をカラダから発する元SKE48の古畑奈和、アイドルグループ＃2i2（ニーニ）の解散を経てソロでの活動を本格化させた奥ゆい、独特の佇まいから目が離せない20歳の女子大生ちーまき、そしていつものキレイ系グラビアのイメージを覆した元乃木坂46の相楽伊織が裏表紙を飾った。
■山田あい
2003年9月11日生まれ、東京都出身。身長160cm。「Iカップの超新星」として24年12月にグラビアデビューし、一気に人気グラドルの地位を固めた。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。ファースト写真集『Ohaa〜i』が発売中。
【写真】山田あいも圧倒的なプロポーション！表紙を飾ったのは沢口愛華
表紙には沢口愛華が登場。グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって美しさを引き出した。
中面でパレードを盛り上げるのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の大西桃香、まもなくデビュー15周年の自信と気品をカラダから発する元SKE48の古畑奈和、アイドルグループ＃2i2（ニーニ）の解散を経てソロでの活動を本格化させた奥ゆい、独特の佇まいから目が離せない20歳の女子大生ちーまき、そしていつものキレイ系グラビアのイメージを覆した元乃木坂46の相楽伊織が裏表紙を飾った。
■山田あい
2003年9月11日生まれ、東京都出身。身長160cm。「Iカップの超新星」として24年12月にグラビアデビューし、一気に人気グラドルの地位を固めた。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。ファースト写真集『Ohaa〜i』が発売中。