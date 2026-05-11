韓国の４人組ガールズグループ・Ｂａｂｙ ＤＯＮＴ Ｃｒｙ（ベイビードンクライ）が１１日、都内で、ブランドアンバサダーを務める新ビューティーブランド「ＲＲＲｉｎｇ（リリリング）」のローンチ発表会に出席した。日本で初めてのイベント出演となった。

数々のＫ−ＰＯＰアイドルを手がけてきた韓国のトップスタイリストであるソ・スギョン氏がプロデュースするコスメブランド。Ｂａｂｙ ＤＯＮＴ Ｃｒｙは昨年６月にデビューした新人で、今回がグループにとって初のブランドアンバサダーに初就任となった。

リーダーのイヒョン（２０）は「素敵なブランドのスタートに立ち会えてとても光栄です」と就任を喜び、ミア（１８）も「練習生の頃から『デビューしたら素敵なブランドのアンバサダーをしたいな』と思っていた。選んでいただけてうれしいです」をはにかんだ。

美肌を引き立てるオールホワイトの衣装で、透明感あふれるビジュアルを披露。イベントを見守ったインフルエンサーたちの「かわいい〜」という黄色い声援を誘った。毎日のケアとして、クミ（１８）は「部屋の換気。換気して気分をすっきりさせています」と語り、ベニ（１７）は「むくみケア。朝起きたら、ストレッチをするようにしています」と明かしていた。