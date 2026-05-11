ハーバー、北海道産美容成分が夏の肌を整える「北のかおり フェイシャルフォーム」発売
ハーバー研究所は6月18日、北海道産の美容液成分を贅沢に配合した洗顔料「北のかおり フェイシャルフォーム」を、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。
北のかおり フェイシャルフォーム
同製品は、ベタつきがちな夏の肌の汚れを落としながら、うるおいを守る洗顔料。保湿効果に優れたカモミールエキスや、ビタミンCを豊富に含むハマナスエキス、乾燥ダメージから肌を守るハスカップエキスなど、厳選された北海道産の原料を6種類採用した。きめ細かな泡が、余分な皮脂や汚れをすっきりと吸着しながら、しっとりなめらかな肌へと導く。
夏季のスキンケアを快適にするため、すがすがしく爽やかなハッカの香りと、ひんやりとした冷涼な使用感を備えている。同日発売のボディシャンプーとともに、全身で北海道の自然の恵みと清涼感を感じられるラインナップとなっている。
価格は50g入りで1,320円。
北のかおり フェイシャルフォーム
同製品は、ベタつきがちな夏の肌の汚れを落としながら、うるおいを守る洗顔料。保湿効果に優れたカモミールエキスや、ビタミンCを豊富に含むハマナスエキス、乾燥ダメージから肌を守るハスカップエキスなど、厳選された北海道産の原料を6種類採用した。きめ細かな泡が、余分な皮脂や汚れをすっきりと吸着しながら、しっとりなめらかな肌へと導く。
夏季のスキンケアを快適にするため、すがすがしく爽やかなハッカの香りと、ひんやりとした冷涼な使用感を備えている。同日発売のボディシャンプーとともに、全身で北海道の自然の恵みと清涼感を感じられるラインナップとなっている。
価格は50g入りで1,320円。