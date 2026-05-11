INI尾崎匠海・許豊凡・佐野雄大「日プ新世界」練習生に感動「普通に泣きそうになって」「すごく刺激になった」
【モデルプレス＝2026/05/11】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の尾崎匠海・許豊凡・佐野雄大が、5月8日深夜に放送されたグループの冠レギュラーラジオ番組「From INI」（TOKYO FM／毎週金曜日25時〜）に出演。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（Leminoにて独占配信中）の練習生に感動した瞬間を明かした。
【写真】「日プ新世界」INI＆練習生の貴重集合ショット
「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」は、INIを輩出した「PRODUCE 101」シリーズの第4弾。5月7日に配信された第7話では、練習生たちが生き残りを懸けた“ポジション評価”に臨むなか、50人から35人へと絞り込まれる重要な局面を前に、練習生たちのもとへINIのメンバーが再びサプライズで駆けつけ、特別レッスンを実施した。
尾崎は練習生について「前もそうですけど、レベル高くて練習生たち」と絶賛し「辛いか楽しいか聞いたときに、楽しいって言ってたんですよ。それいいなって思って。状況も違ったけど、俺たち多分辛い人の方が多かった。メンタル的に強い人が多いのかもしれない」と声を弾ませ「“楽しい”が出てくれたことがなんか嬉しい気持ちになったというか」と語った。
本番に挑む練習生の姿に、尾崎は「感動した」と口に。許も「わかるわかる。俺この間リアタイした時も普通に泣きそうになって」と同調し、佐野も「いざステージ立ったらさ、こんなにキラキラしてさ。こんな楽しそうにやってさ。別人かな？って思うぐらいね。すごいよ…」と感激した様子でコメント。さらに、尾崎は「俺たちも学べることもあったやん？僕たちにとってもすごく刺激になった」と話した。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
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◆INI「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に再びサプライズ登場
「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」は、INIを輩出した「PRODUCE 101」シリーズの第4弾。5月7日に配信された第7話では、練習生たちが生き残りを懸けた“ポジション評価”に臨むなか、50人から35人へと絞り込まれる重要な局面を前に、練習生たちのもとへINIのメンバーが再びサプライズで駆けつけ、特別レッスンを実施した。
◆INI、練習生に感動した瞬間
尾崎は練習生について「前もそうですけど、レベル高くて練習生たち」と絶賛し「辛いか楽しいか聞いたときに、楽しいって言ってたんですよ。それいいなって思って。状況も違ったけど、俺たち多分辛い人の方が多かった。メンタル的に強い人が多いのかもしれない」と声を弾ませ「“楽しい”が出てくれたことがなんか嬉しい気持ちになったというか」と語った。
本番に挑む練習生の姿に、尾崎は「感動した」と口に。許も「わかるわかる。俺この間リアタイした時も普通に泣きそうになって」と同調し、佐野も「いざステージ立ったらさ、こんなにキラキラしてさ。こんな楽しそうにやってさ。別人かな？って思うぐらいね。すごいよ…」と感激した様子でコメント。さらに、尾崎は「俺たちも学べることもあったやん？僕たちにとってもすごく刺激になった」と話した。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
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