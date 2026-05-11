モデルの平子理沙（５５）が、母親でモデル、ファッションネイルデザイナー、実業家として活躍する平子禧代子さん（８６）との親子ショットを公開した。

１１日に自身のインスタグラムを更新し「Ｈａｐｐｙ Ｍｏｔｈｅｒｓ Ｄａｙいつもありがとう もうＬＡに帰ってしまったけど、１人でがんばって来日し、２ヶ月ほどの滞在。今回はたくさん一緒に遊びに行きました！」と米ロサンゼルスから帰国した母と過ごしたことを報告。

「横浜、浅草、成城、銀座にもしょっちゅう行ったし、三島や京都にも旅行しました ママが乗りたいと言っていた新幹線に乗って、新幹線の車内で一緒にお弁当を食べ、京都でも美味しいものを食べ、街散策 三島はママの幼少期の思い出の場所」と明かし、「富士山もたくさん見れたし、ずっとアメリカにいて何十年も見れなかった桜も見れてとっても喜んでいました。本当に楽しい毎日でした」と振り返った。

高級ブランドのアイテムを身につけ、美ぼう際立つ母と記念撮影。フォロワーは「全てがとても素敵」「リサママ上品です」「理想的な素敵な親子」とうっとりした。