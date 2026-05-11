700人絶賛レシピも◎これで飽きない、余らせない！旬のかつおを楽しみつくす

春のかつおは油が少なくさっぱりと食べられるので、暑くなり始めた時期の疲れた身体にもうれしいメニューです！そこでバラエティ豊かなかつおのレシピを紹介します。

▼主役級のおいしさ！ガーリックステーキ

かつおはにんにくなどの香味野菜と相性抜群！ステーキ風にすればメインのおかずにもなっちゃいます。お子さんも喜んでくれそうなメニューですね。



▼ボリューム満点！竜田揚げ

お肉のように竜田揚げにすれば満足感のあるおかずに！濃い目の味つけがご飯と相性抜群です。お弁当のおかずにもおすすめですよ。



▼やみつきになるネギ塩たたき

定番のかつおのたたきもたれを変えることでいつもとは違った味わいになります。ネギとニンニク、ごま油でご飯が進むこと間違いなしのひと品です！



▼お刺身をユッケにアレンジ！

かつおのねっとりとした食感とユッケの味付けの相性が抜群です！かつおを細長く切ることが食感のポイントですよ。お酒のおつまみにもぴったりですね。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼作りおきにもおすすめな生姜煮

お刺身やたたきが余ってしまった時におすすめの生姜煮。濃い目の味つけでご飯が進みそうですね。作りおきとしてもおすすめです。







旬のかつおのレシピにはいろいろなバリエーションがあります！ぜひお気に入りのレシピで春の味覚を楽しんでくださいね。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）