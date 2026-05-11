タレント上沼恵美子（71）が11日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。スタッフ受けの悪い人物像について語った。

憧れていたものの、実際に会うと幻滅する芸能人もいるといい、「だから本当に好きな人とは会いたくない」という上沼。「だいたい人の評判っていうのは当たってる。役者さんで名前は控えますが」と断りながら、「感じが悪い」「あの俳優だけは仕事を一緒にしたくない」とのスタッフ評を明かした。

その状況に、上沼は「それはそう」と納得の様子。「スタッフというのは一番見てるから。“礼儀正しく”っていうのは私はよく言うけど、お世話になるわけやから。イスから立って、“よろしくお願いします”って普通に言えないとダメ」と説いた。

しかし「でも落とし穴ってある。油断したら。だから（テレビの）画面で感じがいいと思ってたら、エライ違いやで」とも。とはいえ「駅のプラットホームで会ってツンとしてたっていうのは勘弁したって。それはさすがに」とフォロー。「“どうもありがとうございます〜！”って言うわけないからね」と語っていた。