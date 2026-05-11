ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月10日、自身のブログを更新。ベランダで実ったサクランボの実について綴りました。

【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん ベランダ桜のサクランボの実「そぉっと育っていたのです♪」「しかも３粒並んでいます〜」【ニャンちゅう】





津久井さんは、「ベランダ桜のサクランボの実が〜うふふ〜♪（＾Ｏ＾）」というタイトルで、「ベランダ桜のサクランボの実が色付いて来ました〜♪」と、写真を添えて投稿。









「どうでしょうこの感じ？ １番赤い実は食べ頃じゃないでしょうか？ そうなんですよ〜 そぉっと育っていたのです♪」と、明かしました。



続けて、「旬の食べ物は体に良いはずです♡」「順調に実ってくれてありがとう♪ しかも３粒並んでいます〜 うふふ〜小粒だけど甘いんですよね〜♡ 今年は美味しく食べられそうです♪（＾Ｏ＾）」と、喜びを隠しきれない様子。



津久井さんは、以前から、ベランダで育てている桜について投稿していて、昨年は「ここ数年のサクランボ争奪戦は鳥たちの圧勝になっています… すっかりと実ることを覚えたようです♪」などと、綴っていました。









津久井さんは、2024年10月のブログで「私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」と振り返り、「5年も生きていてすごいと思います」と、家族や周囲への深い感謝を綴っていました。



続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。









津久井さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった『ニャンちゅう』シリーズのキャラクター『ニャンちゅう』の声を初回から30年以上にわたって演じてきました。それ以外にも『ちびまる子ちゃん』の『関口くん』役、『ご近所物語』の『西野ジロー』役、『忍たま乱太郎』の『楽呂須太夫』役など、数多くの人気作品で声優を務めてきました。病と共生しながら、明るく発信を続ける姿は、多くの人々に勇気を与えています。









【担当：芸能情報ステーション】