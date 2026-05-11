恋の予感から一転！ラスト24秒、主人公の衝撃的変化に「嘘でしょ」「ゾクってした」と視聴者騒然＜ターミネーターと恋しちゃったら＞

Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。

5月9日（土）に放送された第6話のラストでは、エータが倒れてしまう展開に。目覚めたエータが放った衝撃の台詞が、「ゾクってした」「切なくて苦しい」とSNS上の視聴者を動揺させた。

【映像】倒れたエータの衝撃の第一声…

◆くるみの“元カレ”登場で大波乱！

アンドロイドでありながらも、くるみと過ごすうちに徐々に人間らしい感情を覗かせていたエータ。第6話では、くるみの“元カレ”須東峻一郎（竹財輝之助）が一時帰国したことで、エータがまるで嫉妬しているかのような様子を見せていた。

あるとき、くるみは須東の仕事の相談に乗るため2人で食事に行くことに。エータも一緒に行こうとするが、くるみに断られてしまった。

エータは悪天候のなか、くるみたちが店から出てくるのを近くで待っていた。しかし、親しげに話すくるみと須東を目撃した瞬間、エータは苦しそうに胸を押さえる。

そのとき、エータに雷が直撃し、彼はそのまま倒れてしまった…。

その後、ボロボロの状態で倒れていたエータをくるみが介抱することに。しかし目を覚ましたエータは、くるみを見るや、人間らしくない無機質な低い声で「あなたは、誰なのですか？」と告げた。

エータのあまりの急変に、SNS上では「このタイミングで記憶喪失とか嘘でしょ」「どうなっちゃうの？」「不安で胸が痛い」と衝撃が走っていた。