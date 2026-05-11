ユニシアＨＤはしっかり、４月既存店売上高が１８カ月連続前年上回る

ユニシアホールディングス<3547.T>はしっかり。前週末８日の取引終了後に発表した４月度の売上高で、直営店の既存店売上高が前年同月比１４．９％増と１８カ月連続で前年実績を上回ったことが好材料視されている。



昨年４月に販売を開始した「無限ニンニクホルモン串」が発売から１年を迎え引き続き客数増を強力に牽引する主力コンテンツとして大きく貢献した。また、「無限串シリーズ」をより一層楽しむための戦略的施策として、４月１日に専用サワー「ツンデレ」及び「寄り添い」の２種類の販売を開始し、当初の販売予想を大幅に上回る反響を得たことも客単価の上昇に寄与した。



出所：MINKABU PRESS