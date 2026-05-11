東京汽船<9193.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時３０分ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１３０億９３００万円から１３１億４４００万円（前の期比９．２％増）へ、営業利益が１３００万円から１億６００万円（前の期５億１１００万円の赤字）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



売上高は概ね計画通りとなったものの、期末にかけて市場金利が上昇し、連結子会社において割引率の上昇により退職給付債務が圧縮されたことで、退職給付引当金繰入額が減少したことが要因という。なお、最終利益は海事関連事業の業績低迷により固定資産の減損損失を計上したことで、５５億４４００万円から５０億４６００万円（前の期比２．５倍）へ下振れた。



出所：MINKABU PRESS