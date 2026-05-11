宿敵バルサに完敗。２シーズン連続で無冠のマドリー。厳しい現実に指揮官が言及「フラストレーションや失望、不満は理解している」

宿敵バルサに完敗。２シーズン連続で無冠のマドリー。厳しい現実に指揮官が言及「フラストレーションや失望、不満は理解している」