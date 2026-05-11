森尾電機 <6647> [東証Ｓ] が5月11日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の3.5億円→8.7億円(前の期は7.4億円)に2.5倍上方修正し、一転して17.1％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.5億円→7.7億円(前年同期は6.3億円)に3.0倍増額し、一転して22.7％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の50円→65円(前の期は60円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期の業績予想につきまして、主力の鉄道関連事業の業績が堅調に推移したことにより、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の予想数値を上回る見込みであります。



期末配当予想につきましては、当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として位置づけており、当期の業績や経営環境の不確実性、事業の持続的成長等を総合的に勘案した結果、前回予想値50円に15円増配し、１株当たり65円に修正することといたしました。