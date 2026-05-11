11日14時現在の日経平均株価は前週末比130.52円（-0.21％）安の6万2583.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は870、値下がりは637、変わらずは59。



日経平均マイナス寄与度は274.34円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が190.67円、ファストリ <9983>が32.18円、任天堂 <7974>が22.56円、リクルート <6098>が10.36円と続いている。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を60.34円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が59.13円、ソニーＧ <6758>が49.95円、フジクラ <5803>が47.06円、味の素 <2802>が40.09円と続く。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は食料で、以下、その他金融、非鉄金属、銀行と続く。値下がり上位にはその他製品、情報・通信、空運が並んでいる。



※14時0分5秒時点



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