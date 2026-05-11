水上恒司、毎朝のルーティンはギリギリまで寝ること エネルギッシュな熱演をチャージ？
俳優の水上恒司が、15日から放送の「洋服の青山」新TVCMプレステージテクノロジー涼『超COOOOL!!』篇に出演。エネルギッシュな熱演で、高通気ワイシャツや接触冷感スラックスの魅力を表現する。
【動画】エネルギッシュ！アツい表情をみせる水上恒司
過酷な暑さが続く日本の夏、仕事を頑張るビジネスパーソンに「着る方が涼しい」という驚きの快適さを訴求する本CM。暑がりで汗をかくことが多いと話す水上も、実際に着用し、「爽やかで清潔感のある印象をキープできると思います」と絶賛する様子をみせた。
インタビューでは、毎朝のルーティンを披露。水上は、「特別なことはせず、ぎりぎりまで寝て出発30分前に起きるというのがルーティンですかね」と明かし、高いテンションと突き抜けた明るさでアツい表情をみせた。
【インタビュー】
■水上恒司
――高通気ワイシャツの着心地はいかがでしたか？
僕自身、暑がりで汗をかくことが多いのですが、このアイテムは爽やかで清潔感のある印象をキープできると思います。
――接触冷感スラックスの履き心地はいかがでしたか？
撮影中のちょっと暑かったりするときも、とてもひんやりしていて、良いアイテムだなと思いました。
――水上さんの毎朝のルーティンを教えてください。
特別なことはしてないですね…（笑）でも大体、ぎりぎりまで寝て出発30分前に起きるというのがルーティンですかね。
■監督：中尾隼氏
水上恒司さんの「超COOOOL!!」なアツい表情を数パターン撮影させていただきましたが、全部おもしろくて、どのテイクを採用するかとても迷いました。毎日お仕事を頑張っているビジネスパーソンに「着る方が涼しい」ワイシャツとスラックスで、これからの暑い時期を乗りきってもらえればと思います。
【動画】エネルギッシュ！アツい表情をみせる水上恒司
過酷な暑さが続く日本の夏、仕事を頑張るビジネスパーソンに「着る方が涼しい」という驚きの快適さを訴求する本CM。暑がりで汗をかくことが多いと話す水上も、実際に着用し、「爽やかで清潔感のある印象をキープできると思います」と絶賛する様子をみせた。
【インタビュー】
■水上恒司
――高通気ワイシャツの着心地はいかがでしたか？
僕自身、暑がりで汗をかくことが多いのですが、このアイテムは爽やかで清潔感のある印象をキープできると思います。
――接触冷感スラックスの履き心地はいかがでしたか？
撮影中のちょっと暑かったりするときも、とてもひんやりしていて、良いアイテムだなと思いました。
――水上さんの毎朝のルーティンを教えてください。
特別なことはしてないですね…（笑）でも大体、ぎりぎりまで寝て出発30分前に起きるというのがルーティンですかね。
■監督：中尾隼氏
水上恒司さんの「超COOOOL!!」なアツい表情を数パターン撮影させていただきましたが、全部おもしろくて、どのテイクを採用するかとても迷いました。毎日お仕事を頑張っているビジネスパーソンに「着る方が涼しい」ワイシャツとスラックスで、これからの暑い時期を乗りきってもらえればと思います。