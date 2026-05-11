女優のヘレン・ミレン(80)が、イタリアのタオルミーナ映画祭で生涯功労賞を受賞する。6月10日から14日にかけて行われる今年度の映画祭で、「クィーン」「RED／レッド」などで知られるヘレンが、イタリア出身の女優アンナ・マニャーニさんを追悼する同イベントで、その長年にわたる功績を称えられる。



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映画祭の芸術監督を務めるティツィアナ・ロッカ氏はデッドラインにこう話している。「ヘレン・ミレンをタオルミーナ映画祭に迎えられることはこの上ない名誉です。彼女の才能、気品、そして卓越したキャリアは、まさに本映画祭の精神を体現しています」「アンナ・マニャーニに捧げるこの特別な夜に、彼女へ生涯功労賞を授与することは、並外れた表現力と観客の心を揺さぶる稀有な力によって結ばれた、2人の映画界のアイコンを理想的に結びつけるものです」



タオルミーナ映画祭生涯功労賞は、これまで俳優のマイケル・ダグラス、女優のシャロン・ストーン、ヘレン・ハントなどが受賞している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）