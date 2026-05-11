ヘンク伊東純也がウェステルロー戦で1ゴール1アシストの活躍を見せた

日本代表FW伊東純也の所属するベルギー1部ヘンクは、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）予選出場権を争うプレーオフ2の第7節でウェステルローに3-0で勝利した。

左ウイングで先発した伊東は見事なピンポイントクロスでチームの先制ゴールを導き、1ゴール1アシストの活躍を見せている。

この試合、左ウイングで先発した伊東だったが、チームメイトの負傷交代もあって途中からは右ウイングにポジションを移す。そして後半19分、大きく外に開いた伊東はピッチ中央左よりからロングボールが送られると、右足でトラップ。そのまま右足でゴール前に折り返しを入れると、「決めてください」と言わんばかりのボールを届け、FWアーロン・ビブの先制ヘッドを導いた。

このアシストに続き、後半39分には右サイドからのカットインで自らもゴールを決めた伊東。チームの勝利を決定づけたあとの後半43分にはMF横山歩夢と交代してベンチに退いている。

スポーツチャンネル「DAZN」は公式「X」でこのシーンの動画を「美しすぎるスーパーアシスト 一寸の狂いもない正確なクロス」と伝えると、ファンからは「足が速い和製ベッカム＝伊東純也」「マジで美しい」「完璧すぎる美しいクロス」「す、すげぇ」といった反応が寄せられた。また、日本代表MF三笘薫が負傷したこともあり「伊東純也が元気なのが救い」と、日本代表での活躍も期待する声も挙がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）