オリックスは１１日、毎年恒例の大人気イベント「Ｂｓ オリ姫デー２０２６」のメインビジュアルを公開した。「自然体」をテーマにオリメン投票で選ばれた上位１０選手が、ビジュアルコンセプト「ｎａｔｕｒａｌ」に基づき、白シャツ、白パンツ、白スニーカーとすべてホワイトで統一したシンプルなスタイリングで登場。選手一人ひとりがまとう空気感や、ありのままの魅力など、白一色で描き出した十人十色のオリメンの姿が楽しめる。

ビジュアルは「＃Ｂ＿ｎａｔｕｒａｌ」として展開し、各選手の撮り下ろしカットは球団公式ＳＮＳなどで順次公開予定。１１選手それぞれが見せる飾らない表情に「オリきゅん」すること間違いなしだ。

同イベントは７月１８日からの日本ハム３連戦、２４日からのロッテ３連戦（いずれも京セラドーム大阪）で開催される。球場の東口には、オリメントップ１０選手のビジュアルを壁面いっぱいにあしらったフォトスポットが登場。周辺には各選手ののぼりやバナーフラッグがならび、球場全体がオリ姫デー一色に染まる。

ビジョンでは、オリ姫デー限定の特別映像を放映。オリ姫デーのグルメ購入者には、オリメン選手たちの「バファローズトレカ」のリアルトレカを配布予定だ。また、７月１８日からの日本ハム３連戦、２４日のロッテ戦の４試合にて、各日限定１万枚で「Ｂｓ オリ姫デー２０２６ユニホーム付きチケット」が販売される。

◆オリメンランキング

１位・広岡大志

２位・中川圭太

３位・宮城大弥

４位・山崎颯一郎

５位・岩崎翔☆

６位・太田椋

７位・西川龍馬

８位・山岡泰輔

９位・宗佑磨

１０位・若月健矢、曽谷龍平

☆は初のトップ１０

２位・中川圭太「白一色の普段しないファッションだったので『似合うかな？』と少し不安でしたが、新しい挑戦ができました。これまでのオリ姫デーとはひと味違ったテイストで、個人的にも好きなコンセプトでした」

４位・山崎颯一郎「着心地の良い白シャツで、リラックスした雰囲気の中で撮影していただきました。髪はぬれ感のあるスタイルにセットしてもらったので、少し大人っぽい印象になっていると思います。『ｎａｔｕｒａｌ』で飾らない僕たちを見てもらえるとうれしいです」

６位・太田椋「これまでのオリ姫デーの撮影と違って『笑顔ではなく自然体で』と言われたので、気負わずに臨むことができました。白を基調としたスタイリングが新鮮ですし、僕たちの新しい姿をお見せできたのではないかと思います」