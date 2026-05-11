南極の平和利用などについて話し合う南極条約協議国会議が１１日午前、広島市内で始まった。

日本での開催は京都市で行われた１９９４年以来、３２年ぶり。２１日までの日程で、急増する南極への観光客対策や、生態系に気候変動が与える影響などを議論する。

観測経験者の講演や「氷」展示も

会場の広島国際会議場（広島市中区）で１１日午前、現地の環境保護などに関する委員会が非公開で開かれた。１２日には全体会合があり、議論が本格化する。

開幕に先立ち、広島市内の２か所で１０日、南極を市民らに知ってもらおうと、南極観測の経験者による講演会が行われた。

同市安佐北区では、国土交通省中国地方整備局の吉田和隆さん（６１）が講演。吉田さんは１９９０年代後半、建設省（当時）から派遣され、昭和基地での新居住棟の建設や雪上車の整備などに携わった。

吉田さんは、雪上車から離れた際に吹雪で視界を失って遭難しそうになった体験を披露し、「ブリザード（猛吹雪）はいつ来るか分からない」と過酷な環境の一端を語った。

同市安佐南区での講演会では、２００８年末から数か月間派遣された国土地理院中国地方測量部測量課の田上節雄課長（５２）が、昭和基地周辺の測量など当時の任務内容をスライドで紹介した。会場には南極の氷も置かれ、現地の魅力を伝えた。