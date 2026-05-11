韓国のガールズグループ「Baby DONT Cry」が11日、都内で新ビューティーブランド「RRRing」（リリリング）の「ブランドローンチ＆ブランドアンバサダー就任発表会」に登壇した。

韓国のトップスタイリスト、ソ・スギョン氏がプロデュースを務め、本当に取り入れるべき“K−Beauty”を提案するブランド。

「Baby DONT Cry」は音楽シーンで存在感を強めている新人アーティスト。4人が登壇すると、スギョン氏が「かわいい…」と思わず声を漏らしてしまうほど、人形のような愛らしいルックスを兼ねそろえている。ブランド初アンバサダーに就任し、イヒョン（20）は「すてきなブランドのスタートに立ち会えることができ本当に光栄です」、ミア（18）は「もしデビューできたら、すてきなブランドのアンバサダーをしてみたいと思っていたのでこの場に立てることを本当にうれしく思っています」と声を弾ませた。

好きなアイテムについて、イヒョンは「フィックスユー グロウミスト」（13日発売）とし「メークを本当に華やかに仕上げてくれるんです」とオススメポイントを挙げた。