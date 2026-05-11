原付でスーパーに行き“足元”に「ペットボトルの水の箱」を置く父…「ゆっくり走るから大丈夫」と言いますが“反則金5000円”と聞きました。危ないし止めるべきですよね？

「スピード出さないから大丈夫」と原付の足元に荷物を置いている父……

移動手段に原付を利用している父親が、ときどき帰りに買った大きめな荷物を足元に置いています。どこかで「フットスペースに荷物を載せるのは違反」「反則金5000円」と聞いたことがあるのでやめさせようとしますが、父親は「ゆっくり走っているから問題ない」と言っています。

確かに、トイレットペーパーや2リットルのペットボトルの箱など、大きめな荷物を原付の足元に載せている人を、町のなかで見かけることがあります。それでは、スピードを出さなければ原付の足元に荷物を載せてよいのでしょうか。



原付・バイクの足元に荷物を載せるのはNG

今回取り上げた「原付のフットスペースに荷物を載せる行為」は、道路交通法違反となり、警察の取り締まりの対象となる可能性があります。道路交通法第55条では、「車両運転者は、積載のために設備された場所以外に、荷物を載せてはならない」と定められており、スピードが速いか遅いかは関係ありません。

原付のフットスペースは、荷物を載せる場所ではなく、自分の足を置くための場所です。違反して警察の取り締まりを受けた場合、原付では5000円、二輪車では6000円の反則金が科され、違反点数は1点です。

また、転倒事故を起こした場合、荷物の中身が道路に散らばれば、転落等防止措置義務違反に問われ、原付は違反点数1点、反則金5000円を科される可能性があります。

そもそも、原付の足元に荷物を置くのは、非常に危険な行為です。仮にバランスを崩して荷物が落ちた場合、急ブレーキをかければ後ろの車が対応できないかもしれません。また、落ちた荷物を後続の車やバイクが避けようとして、事故につながる可能性もあります。

反則金や違反点数があるからではなく、自分や後続の車両の安全を守るため、原付やバイクの足元に荷物を置かないようにしましょう。身内にそのような行為をする人がいれば、危険性や罰則を説明して、やめさせるようにしてください。



大きい荷物がある場合はどうしたらよい？

それでは、大きい荷物がある場合は、どうしたらよいのでしょうか。基本的にはシート下のスペースやリアボックスのなかに入れてください。また、原付に付いているフックを利用してぶら下げれば、道路交通法にはなりません。

フロントにカゴを取り付ける、容量の大きいリアボックスに変更するなども有効ですが、入りきらない荷物もあるでしょう。入りきらないような商品を買う際は、車移動にする、ネットスーパーで届けてもらうなどの方法があります。

「面倒だから原付でいいや」とはせず、適切な手段で買い物をしましょう。何かあってからでは遅いため、もし普段から原付の足元に荷物を置いている人がいれば、今すぐやめるようにしてください。



まとめ

「スピード出さないから大丈夫」と原付の足元に荷物を置くのは、道路交通法違反となり、警察の取り締まりを受ける可能性があります。また、荷物が落下して事故につながる可能性もあるため、絶対に避けたほうがよい行為です。

ルールを知らずに、やってしまっている人もいるでしょう。もし原付の足元に荷物を置いている家族がいれば、すぐにやめさせてください。



出典

e-Gov法令検索 道路交通法

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士