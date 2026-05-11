サッカー柿谷曜一朗選手の妻・丸高愛実、子ども3人との母の日ショット公開「プレゼントなんて感動」「幸せが詰まってる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの丸高愛実が5月10日、自身のInstagramを更新。子どもたちからもらった母の日のプレゼントとともに家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「理想のファミリー」子ども3人と密着
丸高は、「Happy Mother’s Day 子どもたちからお花もらった」と報告し、3人の子どもたちに囲まれたプライベートショットなどを投稿。子どもたち3人を膝に乗せ、プレゼントさえれた色鮮やかな花束を抱えた笑顔の連続ショットで、「ママにしてくれてありがとう 今日は家事しない！笑」と喜びをつづっている。
この投稿に、ファンからは「幸せあふれる家族写真にほっこりする」「3人の子どもたちからのプレゼントなんて感動」「ママの表情が素敵」「理想のファミリーで憧れる」「今日はゆっくり休んでね」「幸せが詰まってる」などという反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「理想のファミリー」子ども3人と密着
◆丸高愛実、子どもたちからのプレゼント公開「ママにしてくれてありがとう」
丸高は、「Happy Mother’s Day 子どもたちからお花もらった」と報告し、3人の子どもたちに囲まれたプライベートショットなどを投稿。子どもたち3人を膝に乗せ、プレゼントさえれた色鮮やかな花束を抱えた笑顔の連続ショットで、「ママにしてくれてありがとう 今日は家事しない！笑」と喜びをつづっている。
◆丸高愛実の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せあふれる家族写真にほっこりする」「3人の子どもたちからのプレゼントなんて感動」「ママの表情が素敵」「理想のファミリーで憧れる」「今日はゆっくり休んでね」「幸せが詰まってる」などという反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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