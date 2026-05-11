3児の母・矢沢心、母の日に7歳息子が準備してくれた朝食公開「最高のプレゼント」「娘ちゃんもセンス抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの矢沢心が5月10日、自身のInstagramを更新。息子が準備してくれた朝食を公開した。
【写真】45歳3児の母美人タレント「フルーツたっぷりで美味しそう」7歳長男が用意した朝食
矢沢は「今日は朝起きたら息子が朝食を準備してくれました」とコメントし、朝食を公開。上にバナナが飾られ、ヨーグルトが挟まったスティックのパンとバナナやイチゴなどがたっぷり乗ったヨーグルト、スープの朝食の前には、長女が作ったというモールフラワーが飾られ、似顔絵や「LOVE MOM」と書かれた紙皿も写されており、「母の日にゆっくりさせてくれたし朝食の準備もしてくれて成長に感激した朝でした」「記念日に書いてくれる手紙も大切にする！字体や内容や想いにそれぞれの成長が感じられて感激しちゃうなぁ」と子ども達からの母の日のプレゼントへの感動をつづっている。
この投稿に、ファンからは「最高のプレゼント」「フルーツたっぷりで美味しそう」「お母さんへの気持ちが溢れてる」「娘ちゃんもセンス抜群」「素敵な子どもたち」「感動でウルウルしちゃう」などと反響が寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年に結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳3児の母美人タレント「フルーツたっぷりで美味しそう」7歳長男が用意した朝食
◆矢沢心、息子が準備してくれた朝食公開
矢沢は「今日は朝起きたら息子が朝食を準備してくれました」とコメントし、朝食を公開。上にバナナが飾られ、ヨーグルトが挟まったスティックのパンとバナナやイチゴなどがたっぷり乗ったヨーグルト、スープの朝食の前には、長女が作ったというモールフラワーが飾られ、似顔絵や「LOVE MOM」と書かれた紙皿も写されており、「母の日にゆっくりさせてくれたし朝食の準備もしてくれて成長に感激した朝でした」「記念日に書いてくれる手紙も大切にする！字体や内容や想いにそれぞれの成長が感じられて感激しちゃうなぁ」と子ども達からの母の日のプレゼントへの感動をつづっている。
◆矢沢心の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「最高のプレゼント」「フルーツたっぷりで美味しそう」「お母さんへの気持ちが溢れてる」「娘ちゃんもセンス抜群」「素敵な子どもたち」「感動でウルウルしちゃう」などと反響が寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年に結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
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