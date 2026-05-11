MLBの本塁打ランキングに新たな動きが。フィリーズのカイル・シュワバー選手が直近4戦5発と大当たりを見せ、ランキングトップタイに躍り出ました。

3試合連続HRを記録して日本時間11日のロッキーズ戦に臨んだシュワバー選手は、初回から2打席連続ホームラン。中5日で先発マウンドに上がったロッキーズ・菅野智之投手から快音を響かせ、チームの連勝に貢献しました。昨季ドジャース・大谷翔平選手を抑えナ・リーグHR王に輝いた33歳が勢いに乗っています。

またヤンキースのアーロン・ジャッジ選手も同日のブリュワーズ戦の第1打席で、初球をライトへ運ぶ先制HR。これが4試合ぶりの一発となりました。

この日の結果、本塁打ランキングはシュワバー選手とジャッジ選手が16本でトップに。前日までジャッジ選手と15本で並びトップタイに位置していたホワイトソックス・村上宗隆選手にはこの日HRがなく、3位に後退しました。

シュワバー選手とジャッジ選手は41試合出場、村上選手は40試合出場での現ランキング。162試合のレギュラーシーズンを終えるとき、誰が頂に立つのか注目されます。