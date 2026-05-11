タレント・関根勤が９日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。

野性爆弾・くっきー！をゲストに招き、「【赤裸々告白】野性爆弾くっきー！が破天荒な事件の数々を大暴露！」と題した動画を公開した。

関根とくっきー！は「ある意味怖い芸能人」のトークテーマで、明石家さんまの凄まじすぎるバイタリティーが「ある意味怖い」という見解で一致した。

関根が「（さんまは）声がかれてるでしょ？本当はいい声なのよ。すごいキレイな声なの。だけど、２００年分ぐらいしゃべってるらしい。喉は２００歳なの。喉の先生が『さんまさん。半年、黙ってたら（声が）元に戻りますよ』って。（さんまは）『俺は死ぬ…。半年黙ってたら』って…」と明かした。

くっきー！は「すごいですね…。あの人、ホンマにすごいですよね」と笑い「しゃべる量とか、時間。『なんでそれも見れんねん？』とか。いろんなことを考えたら１６人ぐらいおらんとおかしいんですよね…」と感嘆。関根は「だって（サッカー）Ｗ杯のとき、全試見てるからね。寝てないって言うから…」と話した。

つづけて、関根は、さんまのお笑いに対する柔軟性もスゴいと証言。強烈なドツキ漫才でブレークしたカミナリ・石田たくみから激しすぎる叩き突っ込みをされたときも一切、不快な顔をしなかったと話した。

「さんまさん、スゴいのがさ。カミナリが思いっきり頭を叩いたじゃん…。パーン！って。怒んないもんね。それはお前らの芸だろう？っていう。『カメラ撮ってる時は戦場や！』って。あれ、他の人だったら、もう、ヤバいよ…。あれで叩いたら。他の人、先輩。ほとんどの人がキレるよ」と苦笑。くっきー！も「そうですよね…」と、さんまの懐の深さに感心していた。