【アナグラムクイズ】「ん と め は い う」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
一見すると意味のないひらがなの羅列も、順番を変えるだけでおなじみの単語に早変わりします。集中力を研ぎ澄ませて、制限時間60秒以内に隠れた言葉を見つけ出してみましょう。頭を柔らかくして挑戦してくださいね！
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
ん と め は い う
ヒント：最後の文字は「い」
▼解説
「ん」や「う」といった撥音・長音が含まれると難易度が上がりますが、まずは「はん」や「とう」といった小さな塊を作ってみるのが解くコツです。向こう側が透けて見える、あの「半透明」が正解でした！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見すると意味のないひらがなの羅列も、順番を変えるだけでおなじみの単語に早変わりします。集中力を研ぎ澄ませて、制限時間60秒以内に隠れた言葉を見つけ出してみましょう。頭を柔らかくして挑戦してくださいね！
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
問題：「ん と め は い う」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ん と め は い う
ヒント：最後の文字は「い」
正解：はんとうめい正解は「はんとうめい」でした。
▼解説
「ん」や「う」といった撥音・長音が含まれると難易度が上がりますが、まずは「はん」や「とう」といった小さな塊を作ってみるのが解くコツです。向こう側が透けて見える、あの「半透明」が正解でした！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)