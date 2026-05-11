バラバラに並んだひらがなを正しく並び替えて、ある単語を導き出しましょう！ シンプルながらも頭の体操にぴったりなアナグラムクイズ。あなたは制限時間の1分以内に正解を見つけられますか？ 脳の活性化にぜひチャレンジしてみてください。

写真拡大 (全3枚)

ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

一見すると意味のないひらがなの羅列も、順番を変えるだけでおなじみの単語に早変わりします。集中力を研ぎ澄ませて、制限時間60秒以内に隠れた言葉を見つけ出してみましょう。頭を柔らかくして挑戦してくださいね！

この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。

問題：「ん と め は い う」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

ん と め は い う

ヒント：最後の文字は「い」

正解：はんとうめい

正解は「はんとうめい」でした。

▼解説
「ん」や「う」といった撥音・長音が含まれると難易度が上がりますが、まずは「はん」や「とう」といった小さな塊を作ってみるのが解くコツです。向こう側が透けて見える、あの「半透明」が正解でした！

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)