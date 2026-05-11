お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める10日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行 SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。第1子出産を発表した藤田ニコル（28）のラジオの代役に疑問を抱いた。

有吉は「ニコルが子どもを出産したみたいですけど」と切り出し、アシスタントのタイムマシーン3号山本浩司（46）は「そうなんですよ」と反応した。

有吉は「ラジオとか代役やってんだろ？」と聞くと、山本は「今、はい。次も我々が代役させてもらいます。何カ月かお休みするのかな」とその後については未定な様子だった。

有吉は「ニコルのラジオを聞きたい人がお前らが代役で納得するのか？」と突っ込むと、山本は「本当に申し訳ない。女子高生から相談が来たりするんですよ。ニコル目当てで送ったメールが…」と申し訳なさそうに答えた。

有吉は「かわいそうだろ。誰か若い女の子とかさ、最悪みちょぱ（池田美優）とかがやるならわかるけど。なんで50歳前のおじさんがニコルの代役して女子高生からの質問に答えて…。ダメだよ安請け合いしちゃ」とイジったが、山本は「断るわけにもいかない。やりたいんですよ。お世話にもなってますし」と胸中を語った。

さらに山本は「ラジオの代役をする…仲悪くはないですよ。（ニコルの）母ちゃんとも仲良いし」と話すと、有吉は「お母ちゃんと仲良いだけじゃねえか」とイジって笑った。