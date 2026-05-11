レゾナック・ホールディングス<4004.T>が大幅高で３日続伸している。この日、ハードディスクメディアの生産能力を現状の年間１億６０００万枚規模から、３１％増の年間約２億１０００万枚規模へ拡大すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。



生成ＡＩやクラウドサービスの普及を背景に、データセンター向けストレージ需要が中長期的に拡大する見通しであることから、生産能力拡大に乗り出す。シンガポール拠点を中核と位置づけ、２７年以降に市場動向や需要を見ながら順次生産ラインを立ち上げる予定で、既存及び遊休フロアを活用するとともに、閉鎖した台湾拠点などの遊休設備を移転することで投資効率の高い生産能力増強を進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS