住友ベは後場急騰し上場来高値更新、２６年３月期最終益が上振れして着地

住友ベークライト<4203.T>は後場急騰し、上場来高値を更新した。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算を発表した。売上高は前回予想の３１６５億円から３１９８億６７００万円（前の期比５．０％増）、最終利益は２５５億円から２８０億１４００万円（同４５．３％増）に上振れして着地しており、好感した買いが集まっている。主力の半導体関連材料セグメントはＡＩ関連用途の需要拡大や中国の旺盛な半導体需要の継続などを背景に大幅な増収増益を達成した。



あわせて２７年３月期の通期業績予想を開示。売上高予想は３３７０億円（前期比５．４％増）、最終利益予想は２８５億円（同１．７％増）とした。ＡＩサーバー需要拡大を中心に伸長する半導体関連材料セグメントをはじめ各事業で増収増益を見込む。年間配当予想は中間・期末各６０円の合計１２０円（前期実績は１１０円）とした。



出所：MINKABU PRESS