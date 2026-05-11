神鋼鋼線工業<5660.T>が後場急伸している。親会社の神戸製鋼所<5406.T>が午後１時ごろに、簡易株式交換により神鋼線を完全子会社化すると発表しており、株式交換比率を意識した買いが入っているようだ。



９月１日付で神鋼線株式１株に対して、神戸鋼株式０．９４株を割当交付する。これに伴い神鋼線は８月２８日付で東証スタンダード市場を上場廃止（最終売買日は８月２７日）となる。神戸鋼は現在、神鋼線の発行済み株数の４３．４８％を保有しているが、資本面で完全に一体となることで経営資源を最大限に相互活用し、迅速かつ機動的な意思決定のもとで新分野への進出や海外戦略の強化、他の二次加工メーカーとの連携強化を通じた業容拡大を進めるとしている。



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出所：MINKABU PRESS