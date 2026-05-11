佐久間大介（Snow Man）が神木隆之介とのツーショットを自身のInstagramに公開している。

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神木は5月8日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）に出演し、「リコーダーNOミス演奏」「コインだるま落とし」「スリー・ダイススタッキング」にチャレンジした。

佐久間は「神木くん (^^) 」「友達の神木くんが #それスノ に来てくれた！！」「お仕事で一緒になるのは、初めてで嬉しかったわ～ (^^) 」と綴り、神木と肩を組み笑顔でピースサインを決める写真をアップ。さらに、昨年公開された「Jack In The Box」のパフォーマンスビデオ収録時の撮影所で神木と会った際のツーショットも載せている。

この投稿にファンからは、「美男子が二人とは、贅沢ですな」「お友達感満載」「すごく楽しそう」「2人とも性格の良さが滲み出てる」「ふたりとも笑顔がよすぎる」などのコメントが寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）