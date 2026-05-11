「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１１日午後１時現在でフライトソリューションズ<3753.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



フライトは３日続伸。企業の業務系システム開発やスマートフォン決済ソリューションを主力とするが業績は営業赤字が続いている。２６年３月期は営業損益が５０００万円の黒字化を見込んでいたが、結局２億６０００万円の赤字に下方修正した。業績面で評価材料は見当たらないものの、株価が１５０円台と低位に位置していることと、新株予約権の絡みもあり需給思惑で出来高を膨らませることに視点が置かれているようだ。



出所：MINKABU PRESS