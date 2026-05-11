女性監督が史上初めて5大リーグで白星飾る!! 主将DFも喜び「彼女は素晴らしい仕事をしているから勝利に値する」

女性監督が史上初めて5大リーグで白星飾る!! 主将DFも喜び「彼女は素晴らしい仕事をしているから勝利に値する」