女性監督が史上初めて5大リーグで白星飾る!! 主将DFも喜び「彼女は素晴らしい仕事をしているから勝利に値する」
ウニオン・ベルリンは10日、ブンデスリーガ第33節のマインツ戦を3-1で制して7試合ぶりの勝利を掴んだ。マリー・ルイーズ・エタ氏は欧州5大リーグで勝利を収めた初の女性監督になった。
ウニオン・ベルリンは4月11日にシュテフェン・バウムガルト監督を解任し、翌シーズンから女子チームを率いる予定のエタ氏を暫定監督に任命。来季は予定通り女子チームの監督を務めるため期間限定だが、欧州5大リーグ史上初の女性監督が誕生していた。
就任初戦のボルフスブルク戦は1-2で敗れ、続くライプツィヒ戦は1-3で敗戦。それでも就任3試合目のケルン戦は0-2から追いついて初めて勝ち点を獲得していた。そうして迎えた今節はMF佐野海舟がフル出場したマインツと対戦し、FWアンドレイ・イリッチのゴールで先制すると1-1で突入した終盤の後半43分にMFオリバー・バークが勝ち越し点をゲット。後半アディショナルタイムにはDFヨシプ・ユラノビッチにもゴールが生まれ、4試合目で待望の初白星を飾った。
『キッカー』によると、キャプテンのDFクリストファー・トリメルは「ようやく彼女のために勝利を手にすることができた。彼女は素晴らしい仕事をしているからこの勝利に値する」とコメントした。また、エタ監督は「選手たちの努力が最後に報われた。粘り強く戦い続けた」と選手を称えたようだ。
ウニオン・ベルリンは4月11日にシュテフェン・バウムガルト監督を解任し、翌シーズンから女子チームを率いる予定のエタ氏を暫定監督に任命。来季は予定通り女子チームの監督を務めるため期間限定だが、欧州5大リーグ史上初の女性監督が誕生していた。
『キッカー』によると、キャプテンのDFクリストファー・トリメルは「ようやく彼女のために勝利を手にすることができた。彼女は素晴らしい仕事をしているからこの勝利に値する」とコメントした。また、エタ監督は「選手たちの努力が最後に報われた。粘り強く戦い続けた」と選手を称えたようだ。