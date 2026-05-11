【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】イラン国営通信は１０日、戦闘終結に向けて米国から提示された合意案について、仲介国のパキスタンを通じて回答したと伝えた。

米国のトランプ大統領は１０日、ＳＮＳで「全く受け入れられない」と表明しており、交渉は手詰まり感が漂っている。

イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」に近いタスニム通信によると、イランは回答で、▽全ての局面における戦争の終結▽制裁解除▽イランによるホルムズ海峡の管理――を要求した。国営テレビ傘下のプレスＴＶは１１日、米国の合意案を「過剰な要求」と批判した。イランは米国に賠償金の支払いを求めているとも伝えている。

トランプ氏は１０日、米主要ニュースサイト・アクシオスの電話インタビューで、イランから「手紙」を受け取ったものの、中身が「不適切」だったと述べた。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は、核開発や濃縮ウランの扱いを巡って米側の要求が満たされていなかったと報じた。アクシオスによると、トランプ氏は１０日、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と電話会談し、対応を協議した。ネタニヤフ氏は同日放送された米ＣＢＳの番組で、対イラン軍事作戦について「まだ終わっていない」と主張した。

一方で、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の国防省は１０日、イランから飛来したドローン（無人機）を迎撃したと発表。クウェートも多数のドローンが襲来したとしている。