デートで「こんな経験、初めて」と感動 行きつけのアンティークBARで手作りの水餃子を振る舞う→さらには…『時計じかけのマリッジ』第2話

デートで「こんな経験、初めて」と感動 行きつけのアンティークBARで手作りの水餃子を振る舞う→さらには…『時計じかけのマリッジ』第2話