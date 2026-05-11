野球解説者の赤星憲広さんが、ソフトバンク・周東佑京選手の見せた衝撃プレーを絶賛しました。

これが生まれたのは10日のロッテ戦。ソフトバンクの2点ビハインドで迎えた3回、周東選手がフェンス直撃のタイムリー3塁打を放ち1点差に迫ると、ここから2アウトまで追い込まれるも、相手の隙をついてのホームスチールを決めました。一時はアウト判定となるも、キャッチャーのミットからボールがこぼれておりセーフ判定。周東選手が同点に追いつく躍動を見せました。

公式戦での単独ホームスチール成功は29年ぶり。赤星さんも「全てのギリギリが噛み合わないと無理」とこのプレーを称賛します。その“ギリギリ”とは、周東選手がピッチャーの視界に入らないギリギリのところまでリードをとった点と、走り出したタイミング。続けてホームインの瞬間も、キャッチャーのタッチを上からかわしにいっている姿をたたえ、「(キャッチャーが)ボールを落としていなくても、もしリクエストになった場合にいい勝負だったんじゃないかなと思うぐらい。すべてにおいて周東選手の技術がつまったプレーだったなと思います」と絶賛しました。

続けて赤星さんは「正直100％成功する確信がないと、単独のホームスチールは僕はしないほうがいいんじゃないかなと思う」とコメント。驚きとともに「全てが揃った究極プレーだった」と称賛しました。

(5月10日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)