ハーバー、北海道産美容成分を配合したハッカの香りのボディシャンプー発売
ハーバー研究所は6月18日、北海道産のうるおい成分を贅沢に配合した「北のかおり ボディシャンプー」を、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。
北のかおり ボディシャンプー
同商品は、植物由来の石けん成分によるきめ細かい泡立ちが特徴で、肌のうるおいを守りながら、さっぱりとした質感に洗い上げる全身用洗浄料。
美容成分はすべて北海道産にこだわり、カモミールエキスやハトムギエキスのほか、鮭由来のマリンプラセンタやプロテオグリカン、さらにはハマナスエキスやハスカップエキスといった希少な成分を配合した。これらの成分が乾燥ダメージから肌を守り、透明感のあるなめらかな肌へと導く。
ハッカのすがすがしい香りとひんやりとした使用感により、汗ばむ季節のバスタイムに清涼感を提供する。価格は200mL入りで1,320円。
北のかおり ボディシャンプー
同商品は、植物由来の石けん成分によるきめ細かい泡立ちが特徴で、肌のうるおいを守りながら、さっぱりとした質感に洗い上げる全身用洗浄料。
美容成分はすべて北海道産にこだわり、カモミールエキスやハトムギエキスのほか、鮭由来のマリンプラセンタやプロテオグリカン、さらにはハマナスエキスやハスカップエキスといった希少な成分を配合した。これらの成分が乾燥ダメージから肌を守り、透明感のあるなめらかな肌へと導く。
ハッカのすがすがしい香りとひんやりとした使用感により、汗ばむ季節のバスタイムに清涼感を提供する。価格は200mL入りで1,320円。